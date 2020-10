Azerbaijão e Armênia alegam violações do cessar-fogo e se acusam de bombardeio

BAKU e EREVAN - O Azerbaijão e a Armênia se acusaram mutuamente no sábado, 17, de ataques que violam uma trégua mediada pela Rússia, já que os piores combates no sul do Cáucaso desde os anos 1990 continuaram.

Baku disse que 13 civis foram mortos e mais de 40 feridos na cidade de Ganja por um ataque de míssil armênio, enquanto Erevan acusou o Azerbaijão de bombardeios contínuos.

O conflito é o pior na região desde que o Azerbaijão e as forças étnicas armênias entraram em guerra na década de 1990 por causa de Nagorno-Karabakh, uma região do Azerbaijão separatista predominantemente povoada e governada por armênios. O conflito corre o risco de criar um desastre humanitário, especialmente se envolver a Rússia e a Turquia, dizem especialistas e diplomatas.

O gabinete do procurador-geral do Azerbaijão disse que uma área residencial na segunda maior cidade do país, a quilômetros de Nagorno-Karabakh, foi atingida por ataques de mísseis e cerca de 20 prédios residenciais foram atingidos.

Um fotógrafo da Reuters em Ganja viu equipes de resgate trabalhando no local na manhã deste sábado. Algumas casas foram quase destruídas. Uma escavadeira estava limpando os destroços.

O procurador disse que a Armênia também tinha mísseis contra a cidade de Mingechavir, mas que o sistema de defesa aérea do Azerbaijão os derrubou.

O Ministério da Defesa da Armênia negou a alegação do Azerbaijão de bombardear cidades no país e acusou Baku de continuar a bombardear áreas povoadas dentro de Nagorno-Karabakh, incluindo Stepanakert, a maior cidade da região.

Centenas de pessoas morreram desde 27 de setembro. Neste sábado, houve mais sinais de que o cessar-fogo acordado há uma semana para permitir que as partes trocassem os detidos e os corpos dos mortos havia sido praticamente desfeito.

Três civis ficaram feridos em consequência do fogo do Azerbaijão, disse o Ministério das Relações Exteriores da Armênia.

Um cinegrafista da Reuters em Stepanakert disse ter ouvido várias explosões nas primeiras horas da manhã.

A Armênia também disse que vários drones do Azerbaijão sobrevoaram assentamentos no país, atacaram instalações militares e danificaram a infraestrutura civil./REUTERS