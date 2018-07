Azerbaijão ganha vaga em conselho da ONU e Eslovênia se retira

A vitória do Azerbaijão foi confirmada quando o país recebeu 155 votos na Assembleia Geral da ONU, de 193 nações, garantindo vaga junto a Paquistão, Marrocos, Guatemala e Togo como membros temporários do conselho de 15 países em janeiro. Esses quatro países foram eleitos para o conselho na sexta-feira.

O Conselho de Segurança é a força motriz da Organização das Nações Unidas, com a capacidade de impor sanções e enviar forças de paz.

Diplomatas ocidentais em Nova York disseram que o Azerbaijão pode juntar-se a outras nações que resistem a pressões dos EUA e da União Europeia por sanções da ONU contra o Irã ou a Síria no ano que vem. Para eles, o Paquistão provavelmente adotaria uma abordagem semelhante.

Um diplomata esloveno deixou claro seu descontentamento para a assembleia ao anunciar a decisão da pequena nação membro da União Europeia de se retirar, depois de 16 rodadas de votação que não produziram um vencedor.

"Nós não aprovamos a forma como esta campanha foi realizada e não aprovamos a maneira como estas eleições foram realizadas", disse ele.

Há cinco países permanentes com poder de veto no conselho -- Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China -- e 10 integrantes temporários eleitos, sem direito a veto. Com Índia e Paquistão no conselho no próximo ano, sete dos 15 membros serão potências nucleares.

Líbano, Nigéria, Gabão, Bósnia e Brasil deixarão o conselho em janeiro. Os quatro membros temporários que permanecerão até 2012, além da Índia, são Colômbia, Alemanha, Portugal e África do Sul.

