Baby Doc comparece a audiência no Haiti

Dezenas de apoiadores de Duvalier saudaram o ex-ditador quando ele chegou ao tribunal em Porto Príncipe. Os tribunais haitianos tentam levar o Baby Doc a julgamento desde que ele voltou ao país após 25 anos de exílio na França, em 2011, mas ele não compareceu às três audiências para as quais foi convocado.

Em janeiro do ano passado, um tribunal de primeira instância havia decidido que Duvalier só poderia ser julgado sob as acusações de corrupção e apropriação de recursos públicos, e não pelas de assassinato, sequestro e tortura, porque os crimes cometidos já estavam prescritos. Entidades de defesa dos direitos humanos e familiares de vítimas do regime contestaram essa decisão.

Baby Doc tinha apenas 19 anos de idade ao assumir a Presidência do Haiti em caráter vitalício como sucessor de seu pai, François Duvalier, o "Papa Doc", que havia governado o país desde 1957 até morrer, em 1971. Pelo menos 30 mil pessoas foram mortas pelo regime de Papa Doc. As informações são da Associated Press.