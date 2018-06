Bachelet declara área de desastre no norte do Chile A presidente do Chile, Michelle Bachelet, declarou como área de desastre as regiões de Arica e Parinacota e de Tarapacá, que ficam ao norte do país. A primeira região ficará sob o comando do brigadeiro do Exército Miguel Alfonso Bellet e a segunda ficará sob as ordens do general da Força Aérea Arturo Merino Núñez.