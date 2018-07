''Back to Black'' volta à lista dos mais vendidos Poucas horas após o anúncio da morte de Amy Winehouse, seu principal álbum, Back to Black, lançado em 2006, voltou à lista dos discos mais procurados na Inglaterra. Segundo a Official Charts Company, que estabelece as listas de músicas e CDs mais vendidos e baixados no Reindo Unido, a procura pelas faixas de Back do Black aumentou 37 vezes entre sexta e domingo. Segundo Martin Talbot, representante da OCC, é esperado aumento ainda maior nos próximos dias. / EFE