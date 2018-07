Bactéria E. Coli provoca mais uma morte na Alemanha

O Instituto Robert Kock informou hoje que 3.494 pessoas foram infectadas na Alemanha, entre elas 810 pessoas apresentaram sérias complicações que poderiam levar à insuficiência renal.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o caso mais recente de diarreia de um paciente infectado com E. Coli foi registrado em 1º de junho. Cerca de 109 casos foram reportados em outros países da Europa, Estados Unidos e Canadá.

A origem da bactéria foi encontrada em uma fazenda no norte da Alemanha. As informações são da Associated Press.