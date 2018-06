Badie pede que tribunais no Egito não se politizem O líder preso da Irmandade Muçulmana do Egito, Mohammed Badie, pediu que os juízes do país não deixem os tribunais serem politizados. Mohammed Badie apareceu no tribunal nesta terça-feira para um novo julgamento no qual ele e 50 membros da Irmandade enfrentam acusações que vão desde ameaças de desestabilizar o país até conspirar sequestros o ex-chefe militar do país.