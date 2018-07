Bagdá quer romper com os EUA, diz relatório O governo do Iraque antecipou sua intenção de desconectar-se definitivamente dos EUA, depois da retirada das tropas americanas, ao recusar a proposta de continuar o treinamento de suas forças policiais por americanos. Essa cooperação, que será transferida do Pentágono para o Departamento de Estado a partir de janeiro, foi considerada desnecessária e ineficiente pelo Ministério do Interior iraquiano, segundo relatório do órgão oficial de auditoria dos EUA que monitora a reconstrução do Iraque.