Bahrein: 14 xiitas conquistam vagas em eleição

Entre os vencedores nos resultados das eleições divulgados neste domingo estavam três mulheres. Os resultados se seguem ao segundo turno realizado ontem para as 40 cadeiras da Câmara Baixa do Parlamento na pequena nação insular do Golfo.

As eleições parlamentares foram as primeiras completas do país desde que os protestos de inspiração da Primavera Árabe liderados pela maioria xiita do país começaram em fevereiro de 2011.

Bahrein é um aliado governado por muçulmanos sunitas do Ocidente, que hospeda a 5ª Frota da Marinha dos EUA e faz parte da coalizão liderada pelos americanos contra o grupo Estado Islâmico. O país continua a enfrentar confrontos de rua e outros distúrbios de baixo escala à medida que os xiitas pressionam por maiores liberdades políticas. (Clarissa Mangueira - clarissa.mangueira@estadao.com)