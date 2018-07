Bahrein abre investigação sobre morte em protesto

O corpo foi encontrado na região oeste da capital Manama, onde forças do governo lançaram bombas de gás para dispersar um amplo protesto realizado na sexta-feira. Facções de oposição afirmaram que as forças do governo e os manifestantes se envolveram em combates que ocorreram nos arredores da aldeia de Shakhura, localizada a cerca de oito quilômetros a oeste da capital Manama. A área fica a cerca de vinte quilômetros do circuito de Grand Prix, que é rodeado pelo deserto e está circundado por um amplo aparato de segurança.

Pelo menos 50 pessoas já morreram em protestos no país desde fevereiro de 2011, no que se tornou o mais prolongado embate nas ruas da chamada "Primavera Árabe". A maioria xiita do país tenta romper o monopólio do poder da dinastia governante sunita, que tem relações estreitas com o Ocidente.

Protestos persistentes têm dificultado a intenção dos governantes do país de manter o foco da imprensa na corrida de Fórmula 1, que será realizada neste domingo. A corrida é o maior evento internacional realizado no país e foi suspensa no ano passado, por causa das apreensões sobre a segurança do evento. As informações são da Associated Press.