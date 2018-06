Bahrein absolve acusados de matar manifestante

A decisão ocorre apenas dois dias depois de um tribunal de recursos ter confirmado a absolvição de outros dois policiais envolvidos na morte de dois manifestantes em fevereiro de 2011.

Mohammed al-Jishi, advogado de defesa dos policiais julgados hoje, disse que seus clientes realmente atiraram no manifestante, mas eles foram absolvidos porque o tribunal concluiu que não teria havido intenção de matar.

Forças de segurança bareinitas têm reprimido brutalmente os protestos iniciados há dois anos no país, na esteira da chamada Primavera Árabe.

Desde fevereiro de 2011, integrantes da comunidade xiita protestam sistematicamente para reivindicar mais direitos e liberdades civis.

Os xiitas representam a maioria da população do Bahrein, mas o país é controlado por uma minoria sunita. A repressão aos protestos ordenada pelo governo resultou na morte de mais de 60 pessoas nos últimos dois anos.

A pequena nação insular situada no Golfo Pérsico tem grande importância geopolítica. O Bahrein sedia a Quinta Frota da Marinha dos EUA. As informações são da Associated Press.