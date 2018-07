Bahrein: explosão destrói ônibus perto de embaixada

O porta-voz do ministério, Salah Salem, descreveu o material como "altamente explosivo" e disse que estão sendo realizadas análises. Autoridades não deram detalhes sobre possíveis suspeitos, mas a segurança foi fortalecida em todo o país durante as cerimônias anuais religiosas de muçulmanos xiitas.

A maioria xiita do Bahrein deu início a um levante em fevereiro para pedir maiores direitos junto aos governantes sunitas. Nos últimos dias alguns manifestantes aparentemente sunitas jogaram pedras contra procissões religiosas xiitas.

Salem explicou que a explosão arrancou uma das rodas do micro-ônibus e destruiu suas janelas em um estacionamento público que fica a cerca de 50 metros da embaixada britânica na capital, Manama.

Não ficou imediatamente claro se a proximidade com a embaixada era intencional. A explosão aconteceu menos de uma semana depois de uma multidão ter tomado a embaixada britânica e um complexo residencial para funcionários diplomáticos na capital do Irã, o que levou a Grã-Bretanha a retirar seus diplomatas do país e a expulsar de Londres enviados iranianos. As informações são da Associated Press. (Camila Moreira)