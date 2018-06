Bahrein expulsa diplomata que se reuniu com oposição

O Bahrein tem sido palco de protestos quase diários feitos por xiitas que pedem mais direitos políticos, inspirados na Primavera Árabe que gerou revoluções em diversos países desde 2011. O governo local conteve os protestos, que ameaçavam se espalhar para a vizinha Arábia Saudita e outras nações do Golfo Pérsico com populações xiitas.

Malinowski recebeu a ordem de deixar o país depois de se reunir com o líder do grupo Al Wifaq. Ele chegou no domingo e ficaria três dias. A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Jen Psaki, afirmou mais cedo que Malinowski ainda está no país.

Segundo a porta-voz, Malinowski faria uma visita para reafirmar e reforçar laços bilaterais com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa. "Nossa equipe está trabalhando junto com o governo para descobrir o que aconteceu lá", disse Psaki. Fonte: Associated Press.