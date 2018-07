Bahrein reforça segurança para GP de Fórmula 1

No ano passado, uma série de protestos contrários ao governo, organizados pela maioria xiita, e a violenta repressão dos governantes sunitas levaram os organizadores a cancelar o GP de F-1 de 2011 no Bahrein.

Pelo menos 50 pessoas morreram desde o início do levante no Bahrein, inspirado por outras revoltas da Primavera Árabe, e a violência continua na ilha do Golfo Pérsico.

O GP de 2012, principal evento internacional do Bahrein, foi mantido apesar dos apelos de grupos direitistas para um novo cancelamento e a pressão dos manifestantes, incluindo um ativista que foi detido e está em greve de fome há mais de dois meses. Além disso, existem denúncias de abusos dos direitos humanos na pequenina ilha, que é estratégica por ser a sede da quinta frota da marinha dos Estados Unidos.

Mais soldados foram deslocados esta semana para o circuito internacional do Bahrein e para toda a capital do país, Manama. Os oposicionistas xiitas pretendem fazer um protesto ainda hoje contra a corrida, que é apoiada pela dinastia sunita governante.

Os xiitas respondem por cerca de 70% da população do Bahrein, hoje em pouco mais de 500 mil pessoas, mas alegam ser vítimas de discriminação e ter menos oportunidades do que os sunitas. As informações são da Associated Press.