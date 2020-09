Bahrein segue Emirados Árabes e normaliza laços diplomáticos com Israel

DUBAI - O Bahrein se juntou aos Emirados Árabes Unidos ao acertar um acordo com o objetivo de normalizar as relações com Israel, afirmaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Os Emirados Árabes Unidos estabeleceram laços formais com o Estado hebreu em 13 de agosto.

Trump e os líderes do Bahrein e de Israel emitiram uma declaração conjunta que o presidente tuitou logo após retornar de uma cerimônia em Shanksville, Pensilvânia, para lembrar os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. “Esse é um avanço histórico para promover a paz no Oriente Médio”, diz a declaração conjunta.

Leia Também Israel negocia em segredo laços com vários países árabes, revela Netanyahu

“A abertura do diálogo direto e dos laços entre essas duas sociedades dinâmicas e as economias avançadas continuará a transformação positiva do Oriente Médio e aumentará a estabilidade, segurança e prosperidade na região.”

“Mesmo os grandes guerreiros ficam cansados de lutar e eles estão cansados de lutar”, disse Trump no Salão Oval da Casa Branca.

Netanyahu divulgou um vídeo celebrando a notícia. “Temos investido na paz por muitos anos e agora a paz investirá em nós”, disse Netanyahu. “Isso levará a grandes investimentos na economia israelense”, disse.

Segundo uma pessoa próxima à família real do Bahrein, o reino ainda não está normalizando totalmente as relações com Israel, como os Emirados Árabes Unidos fizeram, e considera o anúncio de hoje um primeiro passo. A pessoa falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizada a tratar do assunto oficialmente.

O Bahrein enviará seu ministro das Relações Exteriores à Casa Branca na próxima semana para participar de uma cerimônia de assinatura entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, disse a fonte.

O Bahrein está entre pelo menos dois Estados menores do Golfo Pérsico que devem seguir o exemplo dos Emirados Árabes Unidos. Trump falou com o líder de um deles, Omã, no início da semana.

Como outros Estados árabes, Bahrein apoia as reivindicações palestinas de terras e direitos e participou, no ano passado, do lançamento do plano de paz entre Israel e os palestinos criado pelo governo Trump.

O plano político foi divulgado em janeiro e incluía o mapa de um Estado palestino provisório na Cisjordânia. Os líderes palestinos rejeitaram o plano sem negociar e desde então os esforços do governo Trump têm se concentrado em estabelecer laços diretos entre Israel e seus outros vizinhos em uma tentativa de dar ao Estado hebraico maior segurança e aplicar pressão sobre os líderes palestinos para que iniciem negociações.

Além disso, normalizar as relações entre Israel e os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, incluindo as ricas monarquias do Golfo, é um objetivo fundamental da estratégia regional implementada por Trump para conter o Irã, um inimigo de Washington e também do Estado hebraico./W. Post, Reuters e AFP