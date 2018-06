Bailes de gala coroam cerimônia de 2º mandato

Em contraste com o sisudo e estruturado casaco escolhido para a cerimônia pública de posse de seu marido, a primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, preferiu um vestido vermelho vaporoso e sensual para os dois bailes da noite de ontem. Michelle causou surpresa nos convidados ao ser anunciada no palco como a "minha melhor metade" por Barack Obama e surgir com um estilo tão sedutor.

Com os dois ombros à mostra, decote em V nas costas e a cintura bem marcada, o modelo foi desenhado pelo estilista Jason Wu, de 30 anos, o mesmo escolhido por Michelle para confeccionar o vestido de baile da primeira posse de Obama, em 2009. Michelle também usou um anel de diamante da designer Kimberly McDonald e sapatos Jimmy Choo. Já havia aparecido ao público com seu novo penteado ultraliso, com franja.

Obama e Michelle dançaram durante a performance de Jennifer Hudson da canção Let's Stay Together (Vamos Ficar Juntos), de Al Green.

Os vestidos usados ontem serão enviado ao Arquivo Nacional. O vestido de um ombro só em chiffon branco, de 2009, está em exposição no Smithsoniam Museum of American History, ao lado dos usados pelas suas antecessoras na Casa Branca, como Jackeline Kennedy. / D.C.M.