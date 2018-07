Baixa criação de empregos pode prejudicar Obama

Romney imediatamente procurou tirar vantagem do anúncio, interrompendo suas férias em New Hampshire para criticar o atual governo: "as famílias americanas estão em dificuldades; hoje existe muita miséria nos Estados Unidos". "As políticas do presidente não fizeram o país voltar a trabalhar. E o presidente terá que assumir a responsabilidade", disse ele.

O candidato republicano afirmou que, se eleito, reduzirá impostos, diminuirá a regulação sobre produtores de energia, vai estimular o comércio com a América Latina e pressionará a China pelo o que ele chamou de práticas injustas que roubam empregos americanos.

O relatório foi divulgado enquanto Obama faz campanha pelos estados de Ohio e Pensilvânia a bordo de um ônibus, duas regiões cruciais para as eleições que acontecem em novembro. Em Ohio, Obama focou o crescimento dos empregos no setor privado. "Empresas criaram 4,4 milhões de novas vagas nos últimos 28 meses, incluindo 500 mil empregos no setor de manufatura", afirmou ele. "Esse é um passo na direção correta."

Segundo pesquisas de intenção de voto, Obama possui uma pequena vantagem sobre Romney nos Estados indecisos. Mas Romney vem se aproximando nas pesquisas nacionais desde praticamente garantir sua indicação em abril. As informações são da Associated Press.