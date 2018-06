Balão com 16 pessoas cai no Texas; não há sobreviventes

LOCKHART, Texas - Um balão com 16 pessoas a bordo pegou fogo e caiu no centro do Texas, nos Estados Unidos, na manhã deste sábado, 30. O Departamento de Segurança Pública confirmou que todos os passageiros morreram no acidente. O balão pode ter atingido uma linha de energia antes de cair, de acordo com informações preliminares.

Mais detalhes só serão fornecidos depois que a equipe do Conselho Nacional de Segurança no Transporte terminar a investigação. As vítimas ainda não foram totalmente identificadas.

O xerife do condado de Caldwell, Daniel Law, disse que o acidente ocorreu por volta das 7h44 (horário local) e que a equipe de resgate que foi para o local disse que havia um incêndio na parte da gôndola do balão, onde estavam os passageiros. O balão de ar quente caiu em uma área de pastagem.

Lockhart é uma pequena cidade de aproximadamente 13 mil habitantes e está localizada a cerca de 50 quilômetros ao sul de Austin, capital do Texas.

O governador do Estado, Greg Abbott, expressou suas condolências por meio de nota. "Nossos pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias, bem como com a comunidade de Lockhart".

Esse acidente é um dos maiores da história envolvendo balões. Há cerca de três anos, 19 pessoas, a maioria turistas asiáticos e europeus, morreram em um acidente similar em Luxor, no Egito, após uma explosão de gás. / ASSOCIATED PRESS, REUTERS E DOW JONES