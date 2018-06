Balonista chinês pousa em área marítima disputada com o Japão

Um chinês caiu literalmente no meio de uma disputa territorial entre as duas maiores potências asiáticas, fazendo um pouso forçado com seu balão perto de ilhas controladas pelo Japão e reivindicadas pela China.

A guarda costeira japonesa disse na quinta-feira que resgatou na quarta-feira o balonista, identificado como Xu Shuaijun, de 35 anos, no meio do mar, perto das ilhotas chamadas de Senkaku por Tóquio e de Diaoyu por Pequim.

A tentativa de pousar o balão colorido nas formações rochosas deverá ter pouca repercussão para os dois governos. A guarda costeira disse que entregou o homem a uma patrulha naval chinesa, na noite de quarta-feira.

Qin Gang, porta-voz da chancelaria chinesa, limitou-se a comentar que o incidente foi protagonizado por um "entusiasta do balonismo" que já foi entregue às autoridades chinesas e passa bem.

China e Japão tiveram diversos atritos nos últimos anos por causa das ilhotas desabitadas, cujo entorno é potencialmente rico em recursos naturais.

A frequente mobilização de caças militares na região leva analistas a temerem que qualquer erro de cálculo ou mal-entendido possa desencadear um confronto.