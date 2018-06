Balsa e navio de carga colidem nas Filipinas Uma balsa com quase 700 pessoas a bordo e um navio de carga colidiram na região central do arquipélago das Filipinas. Testemunhas relataram terem vistos corpos no mar e há temores de que algumas pessoas tenham ficado presas no interior da balsa, que afundou. Uma operação de resgate foi iniciada logo após a colisão, informou a Guarda Costeira das Filipinas. Fonte: Associated Press.