Ban alerta Ahmadinejad sobre retórica inflamada na ONU

"O secretário-geral chamou a atenção para as consequências potencialmente nocivas da retórica, da contrarretórica e das ameaças inflamatórias por parte de vários países no Oriente Médio", disse a assessoria de Ban em nota após um encontro entre o secretário-geral da ONU e o presidente do Irã, no domingo.

Em anos anteriores, Ahmadinejad fez discursos polêmicos e agressivos na ONU, levando vários diplomatas de governos ocidentais a deixarem o plenário em protesto.

Num momento de crescente tensão por causa do programa nuclear do Irã, Ban disse a Ahmadinejad que a República Islâmica precisa "tomar as medidas necessárias para construir a confiança internacional acerca da natureza exclusivamente pacífica do seu programa nuclear".

(Por Louis Charbonneau)