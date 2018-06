Ban chama uso de armas químicas na Síria de 'crime de guerra'

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse nesta segunda-feira, 16, ao Conselho de Segurança que o uso de armas químicas na Síria foi "um crime de guerra" e espera que os responsáveis sejam levados à Justiça. O relatório da equipe de investigadores da ONU confirmou o uso de gás sarin no ataque de 21 de agosto em Ghouta, Damasco.

"Os resultados são indiscutíveis. Os fatos falam por si", afirmou Ban ao apresentar o relatório aos membros do Conselho de Segurança.

A equipe de investigadores diz haver prova "clara e convincente", a partir de amostras ambientais, químicas e médicas, do uso do armamento químico no massacre que deixou mais de 1.400 mortos, mas não aponta de onde partiu o ataque: das forças do presidente sírio, Bashar Assad, ou dos rebeldes./ EFE