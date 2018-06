Ban defende resolução para Síria em abertura de debates na ONU

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, abriu a reunião da Assembleia-Geral da entidade, nesta terça-feira, 24, com um pedido para pôr fim ao derramamento de sangue na Síria e defendeu a adoção eminente de uma resolução do Conselho de Segurança para o controle das armas químicas em poder do regime de Bashar Assad.

"Uma vitória militar na Síria é uma ilusão. A única resposta é um acordo político", disse Ban. "Já é hora de pôr fim ao derramamento de sangue."

Ainda discursam hoje o presidente americano, Barack Obama, e o do Irã, Hassan Rohani.