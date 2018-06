Ban diz que inspetores precisam de 4 dias na Síria

Ban declarou que nesta quarta-feira que o grupo completou seu segundo dia de investigações num subúrbio da capital, Damasco. "Deixe-os concluir... seu trabalho por quatro dias e então teremos de analisar cientificamente" suas descobertas e enviar um relatório para o Conselho de Segurança.

O porta-voz da ONU Martin Nesirky disse que os inspetores vão completar a análise o mais rápido possível.

As declarações de Ban foram feitas no momento em que Washington e seus aliados parecem estar se preparando para realizar um ataque contra o regime de Bashar Assad, a quem responsabilizam pelo suposto ataque. Fonte: Associated Press.