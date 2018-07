Ban Ki-moon diz que Síria deve provar que quer a paz

Ban disse que "até o momento, a situação parece mais calma" na Síria, mas o cessar-fogo desta quinta-feira é "muito frágil" e pode ser interrompido a qualquer momento. Segundo ele, um único tiro pode colocar tudo a perder.

O secretário-geral disse aos jornalistas em Genebra que "o mundo está observando, mas com olhares céticos, já que muitas promessas anteriores feitas pelo governo da Síria não foram mantidas".

Ele declarou que o governo deve lembrar que suas "palavras serão comparadas com seus atos". O cessar-fogo, intermediado pela ONU teve início nesta quinta-feira. Aparentemente, o regime do presidente Bashar Assad interrompeu os amplos ataques à oposição. As informações são da Associated Press.