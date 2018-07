Ban Ki-moon e Netanyahu também felicitam presidente O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, também felicitou Obama ontem por meio de nota oficial. No texto, o sul-coreano diz que os esforços conjuntos devem ter como objetivo principal "acabar com o derramamento de sangue na Síria, voltar a por no caminho o processo de paz no Oriente Médio, promover o desenvolvimento sustentável e fazer frente aos desafios colocados pelas alterações climáticas".