Ban Ki-moon faz reunião com Conselho de Segurança para discutir Síria

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, se reúne com embaixadores da Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Estados Unidos para discutir a crise com armas químicas na Síria.

"Ele quer conversar com os Estados membros sobre os acontecimentos na Síria, começando hoje ao meio-dia (13h em Brasília) com uma reunião com os membros permanentes do Conselho de Segurança", disse o porta-voz da ONU Martin Nesirky.

A equipe de investigadores da ONU deve deixar a Síria no sábado e passar para Ban suas primeiras informações sobre a investigação a respeito do ataque com armas químicas nos subúrbios de Damasco, ocorrido em 21 de agosto.

Os EUA e alguns de seus aliados estudam a possibilidade de uma ação militar contra a Síria, como punição pelo ataque. Rússia e China se opõem fortemente à medida./ DOW JONES