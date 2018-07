Ban Ki-moon intervenção do CS Síria O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, acusa o governo da Síria de violar as resoluções do órgão ao usar armas pesadas contra uma vila agrícola e pede para o Conselho de Segurança (CS) tomar uma "ação coletiva" a fim de encerrar a violência. Ele condenou "a ultrajante escalada da violência" em Tremseh em uma carta ao CS nesta sexta-feira, à qual a Associated Press teve acesso.