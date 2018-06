Ban pede a líderes que parem de alimentar guerra síria

Em seu discurso sobre a situação do mundo para abrir a reunião anual de presidentes, primeiros-ministros e monarcas na Assembleia Geral da ONU, Ban salientou que a resposta internacional ao "uso hediondo de armas químicas" na Síria em agosto "criou a oportunidade diplomática, os primeiros sinais de união em muito tempo".

Ban conclamou o Conselho de Segurança (CS) da ONU a adotar uma resolução baseada no acordo entre Estados Unidos e Rússia para colocar as armas químicas sírias sob controle internacional para posterior destruição e a levar à justiça os responsáveis pelo ataque de 21 de agosto, "seja por intermédio do Tribunal Criminal Internacional ou por outros meios consistentes com as leis internacionais".

Em seu discurso, Ban observou, sem citar especificamente o país, que "primaveras de inspiração estão dando lugar a invernos de desilusão". Ele também elogiou a recente retomada do processo de paz entre israelenses e palestinos e convocou para setembro do ano que vem uma cúpula climática que ocorrerá em Nova York.

O secretário-geral desafiou os líderes globais a apresentarem "propostas ousadas" para deter as emissões de gases causadores do efeito estufa e o aquecimento global. Fonte: Associated Press.