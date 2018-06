Banco australiano Westpac eleva dividendos

A queda da inadimplência e redução de custos ajudou os quatro maiores bancos da Austrália a levantarem os lucros num momento em que a demanda por crédito global continua fraca. O executivo Gail Kelly, do Westpac, disse que sinais de melhora da confiança dos consumidores na Austrália eram esperados e que se traduzem em aumento da atividade de empréstimos, especialmente no estado de New South Wales.

O Westpac teve um lucro líquido de 6.82 dólares australianos contra 5.97 bilhões um ano antes. O pagamento de dividendo será de 0,10 centavos de dólares australianos por ação, mais prêmios especiais de 0,20 centavos de dólares australianos em cima de 1,74 a ação em dividendo ordinário.

Australia & New Zealand Banking Group e o National Australia Bank também elevaram dividendos após o aumento do lucro. Fonte: Dow Jones Newswire.