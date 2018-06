Banco Central chinês reduz compulsório de bancos

Este é o terceiro corte na taxa do compulsório bancário feito no atual ciclo de afrouxamento monetário. Os outros dois aconteceram em novembro e fevereiro de 2011. A taxa, ou o nível de depósitos que os bancos devem manter em reserva em vez de emprestar, cairá para 20% depois que o último corte entrar em vigor. "É um sinal ao povo e aos mercados de que estão cientes da situação e continuarão afrouxando a política (monetária), o que é necessário", disse o economia do Goldman Sachs Yu Song.

Na sexta-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas da China informou que a produção industrial do país em abril subiu 9,3% na comparação anual, abaixo dos 11,9% observados em março, reduzindo substancialmente as expectativas de aceleração para 12,2%. Da mesma forma, dados sobre empréstimos bancários, investimentos em ativos fixos, exportações e importações também vieram abaixo do esperado, indicando uma desaceleração da economia chinesa. As informações são da Dow Jones.