Banco da Itália terá aumento de capital em maio

Nas últimas semanas, a administração do banco argumentou que era preciso uma capitalização em janeiro, pedindo aos acionistas autorização para iniciar a transação no primeiro trimestre de 2014. Mas a fundação Monte dei Paschi, que possui participação de 33,5%, disse que era a favor de uma recapitalização do banco somente após o mês de maio. A proposta da fundação de adiar o aumento de capital ganhou apoio de 82% dos acionistas presentes na reunião deste final de semana.

A fundação não possui fundos o suficiente para participar da oferta de ações e, com isso, ficaria com uma participação menor. A estimativa do mercado é que a fundação venda o total ou parte de sua participação para arrecadar fundos.

Banca Monte dei Paschi di Siena recorreu a um empréstimo de 4,1 bilhões de euros ao governo italiano em fevereiro deste ano, por conta da crise financeira de 2008, além de perdas em operações de derivativos. De acordo com os termos do empréstimo, a dívida será convertida em ações caso o banco falhe no processo de aumento de capital de 3 bilhões de euros em 2014. Dessa forma, o Banca Monte dei Paschi di Siena, cujo valor de mercado é de, aproximadamente, 3 bilhões de euros, seria nacionalizado. Fonte: Dow Jones Newswires.