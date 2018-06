Banco do México mantém taxa de juros overnight em 3,5% O Banco do México decidiu hoje manter sua principal taxa de juros - a overnight - inalterada em 3,5%, conforme esperado por analistas. Segundo o banco central mexicano, embora a perspectiva de inflação tenha melhorado, após a alta nos preços ao consumidor registrada em janeiro, a economia do país ainda não está mostrando claros sinais de recuperação. Fonte: Dow Jones Newswires.