Banco espanhol suspende despejo após suicídio de cliente O banco de poupança espanhol Kutxabank, do País Basco, suspendeu todas as ordens de despejo depois que uma cliente que seria despejada se matou na última semana, gerando protestos contra os bancos nas ruas da Espanha. A decisão do Kutxabank é a primeira do tipo tomada por uma instituição do setor bancário espanhol, que vem sendo prejudicado financeiramente pelo estouro da bolha imobiliária no país, em 2008.