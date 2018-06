Banco Mundial corta previsão de crescimento da Turquia

"A incerteza política, a forte depreciação da lira, além do aperto monetário afetaram negativamente a confiança do consumidor desde o início do ano. Assim, o consumo privado deve perder força consideravelmente", escreveu a instituição, em relatório sobre a Turquia.

O Banco Mundial elevou sua previsão para a inflação a 7,8% este ano, de 6,2% na previsão de dezembro. Já a estimativa para o déficit em conta corrente foi cortada de 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) para 6,4% do PIB.

"Olhando para daqui dois ou três anos, a Turquia pode ter de se contentar com um período de crescimento modesto", avaliou o banco. Fonte: Dow Jones Newswires.