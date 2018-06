O governo albanês está sofrendo com um rápido aumento da dívida pública, que já atingiu 70% do PIB, subindo dez pontos porcentuais desde 2012. No ano passado, o Banco Mundial já havia emprestado ao país US$ 220 milhões para reforçar o orçamento e US$ 150 milhões para o setor de energia. Fonte: Associated Press.