Bancos centrais da China e do Canadá acertam troca cambial de 200 bi de iuans Os bancos centrais da China e do Canadá fizeram acordo para troca cambial de 200 bilhões de iuans (32,67 bilhões de dólares) ou 30 bilhões de dólares canadenses, informou o governo do Canadá em comunicado emitido durante reunião dos países da Ásia e do Pacífico, neste sábado.