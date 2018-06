Bancos da China concedem 8,9 tri de iuanes em novos financiamentos em 2013--fontes Bancos da China concederam um total de 8,9 trilhões de iuanes (1,5 trilhão de dólares) em valor de novos empréstimos em 2013, disseram três fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira, em linha com as expectativas do mercado.