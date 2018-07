Bancos da Europa terão de levantar US$ 140 bi, diz fonte

Os líderes europeus deverão definir na cúpula deste domingo se exigirão mais capital dos bancos. A fonte forneceu as informações sob condição de anonimato porque as discussões ainda estão em andamento.

Embora o valor seja mais alto do que o sugerido por reportagens recentes da imprensa, provavelmente vai desapontar alguns analistas. Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI), por exemplo, pediu que até 200 bilhões de euros (US$ 280 bilhões) fossem injetados nos bancos.

As novas regras forçariam os bancos importantes para o sistema financeiro a aumentar suas proporções de capital principal para 9%, em comparação com a taxa entre 5% e 6% que foi necessária para que as instituições fossem aprovadas nos testes de estresse realizados em meados deste ano. A medida avalia o volume de capital que os bancos detêm em comparação com seus ativos de risco.

A recapitalização dos bancos e a redução da dívida da Grécia são pontos críticos para a solução da crise de dívida da zona do euro, que recentemente tem ameaçado engolir economias maiores, como as da Itália e da Espanha, e vem limitando o crescimento econômico da Europa e do mundo. As informações são da Associated Press.