Bancos russos têm problemas com Visa e Mastercard

"Com o objetivo de cumprir a lei norte-americana, a Visa International Service Association foi obrigada a cancelar o acesso desses bancos à rede Visa", declarou a empresa. A Mastercard publicou um comunicado similar. Os detentores de cartões desses bancos não conseguem fazer pagamentos, mas podem usar os cartões para sacar dinheiro em caixas eletrônicos.

Outros bancos estão sendo afetados pela decisão da Visa e da Mastercard, já que as instituições punidas processavam transações para terceiras partes. Segundo o FinService Bank, seus cartões com bandeira Visa ou Mastercard não estão sendo aceitos por varejistas.

O presidente da União de Industrialistas e Empresários Russos, Alexander Shokhin, afirmou que os bancos afetados pelo problema devem mudar as bandeiras de seus cartões ou usar outros sistemas de pagamentos. O líder do Comitê de Mercados Financeiros do Parlamento da Rússia, Anatoliy Aksakov, comentou em entrevista a uma agência de notícias local que os bancos podem usar o sistema chinês UnionPay. Fonte: Dow Jones Newswires.