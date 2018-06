BANDEIRA CONFEDERADA RECEBE CRÍTICAS Símbolo do passado escravocrata da Carolina do Sul, a bandeira dos confederados que se levantaram contra o norte e a abolição na Guerra Civil americana está hasteada em frente ao prédio da Assembleia Legislativa em Columbia, capital do Estado. Mas ela pode vir abaixo com a propaganda negativa criada por sua associação com o adepto da supremacia branca que matou a tiros nove pessoas negras em uma igreja de Charleston.