Bando rouba 64 ogivas desarmadas de trem na Romênia

Ele recusou-se a fornecer mais informações sobre o episódio, citando investigações em curso. Normalmente, uma ogiva refere-se a um material explosivo e a um detonador, que são armados em um míssil, torpedo ou foguete. Quando montadas, podem conter uma carga explosiva, que pode ser química e até nuclear.

Os procuradores romenos investigam se a carga foi roubada por sucateiros e ladrões de metais e interrogam 50 pessoas. Eugen Badalan, um parlamentar do comitê de defesa, disse que os ladrões "não tem ideia do que roubaram". Segundo ele, os componentes não são perigosos.

O trem roubado tinha 27 vagões, dos quais 8 transportavam equipamentos militares, de acordo com a polícia de Brasov, na Romênia central. Ferroviários noticiaram o roubo no sábado, após perceberem que as portas de um vagão estavam abertas quando o trem chegou a Giurgiu, um porto no Danúbio na fronteira com a Bulgária, informou a agência de notícias Mediafax. As informações são da Associated Press.