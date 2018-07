Bangcoc escava canais para evitar enchentes

Pelo menos 283 pessoas morreram desde julho por causa das enchentes e deslizamentos de terra que devastaram plantações de arroz e fecharam dezenas de fábricas no país. Bangcoc tem sido poupada, mas algumas áreas ao redor foram inundadas e autoridades temem que as águas vindas do norte se encontrem com as chuvas nos próximos dias e provoquem inundações na cidade.

Prédios de muitas áreas da capital fizeram barricadas de sacos de areia, enquanto outros construíram paredes de proteção com cimento e blocos de concreto.

O porta-voz do governo, Wim Rungwattanajinda, disse que os principais canais a leste e oeste de Bangcoc serão dragados até sexta-feira para permitir o fluxo de que mais água vinda das áreas inundadas das províncias do norte. Ele disse que as autoridades também estão escavando canais que servirão como atalhos para levar a água até o mar.

"Este é o melhor método que temos no momento" para proteger Bangcoc, disse Wim à Associated Press. "Estamos todos trabalhando contra o tempo."

O primeiro-ministro Yingluck Shinawatra disse que as operações vão permitir que a água saia por meio dos três principais rios da cidade em vez de fluir por apenas um deles - o rio Chao Phraya, que corta Bangcoc capital - e, dessa forma, aliviar o impacto sobre a capital.

Cerca de 8,2 milhões de pessoas em 61 das 77 províncias foram afetadas pelas enchentes, que também prejudicaram a produção de muitas fábricas ao norte de Bangcoc.

Moradores fazem estoque de água e outros itens essenciais. O ministro de Ciência e Tecnologia Minister Plodprasop Suraswadi contribuiu para o pânico generalizado nesta quinta-feira, ao dizer na televisão estatal que os moradores dos subúrbios ao norte da capital deveriam começar a se retirar porque um dos portões de contenção havia cedido.

Quinze minutos mais tarde, Plodprasop apareceu novamente na televisão com colegas do Centro de Operações de Alívio a Enchentes, novamente ao vivo, dizendo que não havia ordem de evacuação e a situação estava sob controle. As informações são da Associated Press.