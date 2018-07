Bangcoc exige saída de cambojanos de templo Em resposta ao pedido do Tribunal Penal Internacional, de Haia, para que a região do templo de Preah Vihear - disputada entre Tailândia e Camboja - seja desmilitarizada de modo "imediato", o governo de Bangcoc afirmou ontem que não permitirá a entrada de observadores internacionais no local enquanto o país vizinho não retirar suas tropas de lá. Prestes a deixar o cargo, após perder as eleições do dia 3, o premiê tailandês, Abhisit Vejjajiva, afirma que quer se encontrar com autoridades cambojanas.