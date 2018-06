Bangcoc tem dia calmo com trégua por aniversário do rei A trégua entre os principais rivais políticos da Tailândia mantinha-se nesta sexta-feira em meio a mais celebrações em homenagem ao aniversário de 86 anos do rei Bhumibol, enquanto governo e oposição analisavam os próximos passos diante de uma onda de protestos que resultou em episódios de violência nos quais pelo menos cinco pessoas morreram.