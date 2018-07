Bangladesh completa 40 anos de independência em clima de revisão histórica

NOVA DÉLHI - Bangladesh lembrou nesta sexta-feira, 16, o 40º aniversário do fim da guerra que levou à sua independência do Paquistão, em um clima de revisão histórica para castigar os responsáveis dos crimes desse conflito.

A primeira-ministra Sheikh Hasina e o presidente Zillur Rahman lideraram os atos do dia, voltados a homenagear os milhares de mortos e veteranos de guerra e a lembrar o apoio militar e político da Índia, decisivo no desfecho do conflito.

Segundo fontes do governo consultadas pela Agência Efe, o Executivo bengalês, liderado pela Liga Awami, pretende ainda conceder honras especiais a mais de uma centena de "lutadores da liberdade" de diferentes países.

Devido à população majoritariamente muçulmana, Bangladesh se tornou a ala oriental do Paquistão - do qual é separado por 1,6 mil quilômetros de território indiano - após a partilha do subcontinente.

Em 1971, as frequentes revoltas locais estimuladas pela discriminação linguística e política evoluíram para um confronto armado contra o regime burocrático-militar paquistanês, que se empenhou em reprimi-las.

A guerra durou nove meses e acabou em 16 de dezembro com a rendição de 90 mil soldados do Paquistão, mas deixou um saldo de cerca de três milhões de mortos e centenas de milhares de mulheres foram estupradas.

A primeira-ministra, no poder desde 2008, iniciou nesta legislatura uma nova tentativa de fazer justiça histórica aos crimes cometidos durante a disputa.

Em março foi formado um tribunal encarregado de julgar vários acusados, em sua maioria membros do principal partido islâmico, Jamaat-e-Islami, ao qual atribui cooperação em massacres perpetrados pelo Exército paquistanês.