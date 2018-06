A balsa double-decker Shariatpur 1 foi atingida por outro navio no meio do rio Meghna, a sudeste da capital Daca, disse Shahidul Islam, chefe da polícia local. "Cerca de 35 passageiros foram resgatados por outro barco. Mas mais de 150 passageiros continuam desaparecidos", afirmou Islam, ao destacar que um barco de resgate estava no local tentando localizar a balsa afundada. As informações são da Dow Jones.