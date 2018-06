Bangladesh: Protestos exigem pena de morte

Este mês, um tribunal condenou o líder do partido, Abdul Quader Mollah, à prisão perpétua por genocídio durante a guerra. Muitos cidadãos consideraram a pena muito leniente.

Neste sábado, cerca de 5 mil alunos gritavam "morte aos assassinos" durante protestos em Daca. O governo afirmou que vai recorrer da sentença de Mollah na Suprema Corte na próxima semana, pedindo a pena de morte ao ex-líder de 65 anos.

Os protestos ocorrem um dia após ativistas do Jammat, em aliança com outros 12 partidos islâmicos, entrarem em conflito com a polícia em diversos locais do país, provocando a morte de quatro pessoas e deixando cerca de 200 feridos, incluindo uma dúzia de jornalistas. As informações são da Associated Press.