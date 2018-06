Bangladesh sofre apagão nacional após falha técnica

O apagão atingiu a nação sul-asiática empobrecida e carente de energia em torno de meio-dia (horário local), depois que a linha de transmissão registrou "falha técnica", que provocou falhas em cascata em toda a rede nacional de energia, com usinas e subestações desligando, disse Al-Beruni Masum, diretor da empresa estatal Power Grid de Bangladesh Ltd.

A empresa religou as usinas de energia e restaurou o fornecimento de eletricidade em algumas áreas do país por algumas horas na tarde deste sábado. No entanto, as usinas não estavam operando normalmente e precisaram ser desligadas novamente, afirmaram dois funcionários da companhia.

Eles disseram que estavam investigando o problema e que levaria pelo menos 12 horas para consertar a rede nacional e restaurar a energia para a capital Daka, que possui mais de 10 milhões de habitantes.

Os hospitais e o aeroporto internacional de Daka continuaram operando, com gerado de energia de emergência. Mas muitos escritórios que normalmente abrem aos sábados tiveram que pedir para seus funcionários voltarem para casa. Fonte: Associated Press.