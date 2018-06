Bangladesh vai investigar unidades do banco de Yunus

A investigação ocorre semanas depois de o ministro das Finanças bengalês, A.M.A. Muhith, dizer que a diretoria do banco não havia autorizado a maioria das afiliadas.

Em recente visita a Bangladesh, a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, pediu ao governo que não tomasse nenhuma atitude que pudesse comprometer a eficiência do Grameen. Muhit classificou o comentário de injustificável.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério de Finanças disse que a comissão deverá apresentar em três meses um relatório com sugestões dos "futuros passos a serem tomados pelo Banco Grameen e suas afiliadas".

Numa apuração feita no ano passado, o governo descobriu que o Grameen descumpriu seu estatuto ao criar afiliadas que não beneficiavam os acionistas do banco e recomendou que as unidades fossem integradas à instituição.

Yunus afirma que as afiliadas são independentes e assim devem continuar, e acusa o governo de tentar interferir nas atividades do banco. As informações são da Associated Press.